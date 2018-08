Monica Lewinsky trattative in corso per entrare in un reality show. Ecco quale

di Ida Di Grazia

Ha da poco compiuto 45 anni, ma vent'anni fa, circa, è stata una delle donne più famose del mondo. Stiamo parlando dil'indimenticabile stagista che ha causato l'impeachment dell'allora Presidente statunitense,. La protagonista del Sexygate che ha scandalizzato l'America, potrebbe tornare sotto i riflettori come di concorrente di un famosoSecondo le ultime indiscrezioni, la Lewinsky starebbe trattando per entrare nel cast die stando ai rumors, avrebbe chiesto una cifra davvero importante. Il reality assomiglia alla nostra "" in cui le celebrità vivono insieme nella giungla, contendendosi i titoli di re e regina.Una fonte ha detto al Sunday Express : «Monica gestisce una piattaforma in cui parla di cyberbullismo, è per questo che ha accettato di esporsi in questo show».Oggi Monica Lewinsky è un'attivista del movimento #MeToo, al quale si è unita nel coro femminile di proteste contro le molestie sessuali.