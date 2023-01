La modella 44enne con il lato B esplosivo: «Mi fissano tutti, non posso stare tranquilla nemmeno quando mi alleno»

Dayse Brucieri è una modella brasiliana di 44 anni molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta più di 600.000 follower. Uno dei messaggi che Dayse ha sempre voluto condividere sui propri canali è quello di accettare se stessi e amarsi per ciò che si è. La "causa" del body positivity sta molto a cuore all'influencer perché da ragazzina è spesso stata presa di mira per le sue forme e ancora oggi non la lasciano in pace.

La storia di Dayuse Brucieri

Dayse Brucieri da ragazzina veniva derisa per il suo lato B importante, parte del suo corpo che è sempre stata così e non è mai cambiata nemmeno adesso che la donna ha 44 anni. Ai microfoni di Daily Star ha raccontato il suo disagio: «Anche oggi quando vado in palestra mi fissano tutti a bocca aperta, soprattutto gli uomini, che spesso e volentieri non si trattengono dal fare commenti di cattivo gusto».

Il messaggio di Dayse

Dayse vorrebbe però trasmettere il messaggio per cui non bisogna assolutamente cambiare per compiacere gli altri: «Sul mio canale Instagram ci tengo a mostrare il mio corpo per quello che è perché vorrei che passasse il messaggio che nonostante le brutte e cattive critiche, io sono così e se va bene a me è tutto a posto».