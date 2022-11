Fabiola e Mariana, le miss si sposano dopo due anni di amore segreto: l'incontro al concorso di bellezza

Si sono incontrate, tra centinaia di ragazze, ad un concorso di bellezza. Si sono piaciute dal primo momento e hanno intrapreso una relazione mantenuta riservata per ben due anni, prima di far conoscere al mondo il loro amore e coronarlo con il matrimonio. È la storia di Miss Argentina e Miss Porto Rico, che hanno annunciato di essersi sposate in segreto.

L'incontro al concorso di bellezza

Mariana Varela, 26 anni, argentina, e Fabiola Valentín, 22 anni, di Porto Rico, si sono incontrate per la prima volta nel 2020 quando hanno rappresentato i rispettivi paesi nel concorso Miss Grand International. Prima di condividere la notizia del matrimonio a sorpresa su Instagram, le spose - che non hanno mai confermato di frequentarsi - si erano limitate a parlare della loro grande amicizia sui social. L'annuncio è stato dato con un reel identico pubblicato su entrambi i profili: nel video di 30 secondi la coppia ha condiviso frammenti dei loro viaggi tra coccole e giri in barca.

L'annuncio su Instagram

Il video fa un salto indietro nel tempo, alla notte in cui si sono fidanzate. La clip mostra l'appartamento della coppia pieno di un assortimento di palloncini rossi e bianchi, petali di rosa e lucine. Palloncini dorati con la scritta "Mi vuoi sposare?" sono stati posizionati davanti alla finestra prima che il video salti a una clip di Fabiola che mette un anello al dito di Mariana. Le due Miss hanno scelto anelli di fidanzamento in argento quasi identici, con un diamante incastonato su una fascia pavé.

Il giorno del matrimonio

Il video si conclude con la coppia che condivide un bacio fuori dal Marriage Bureau a San Juan, dove si sono sposate il ​​28 ottobre. Mentre Fabiola ha optato per un abito blazer bianco con gonna sfrangiata, la sua nuova moglie Mariana ha indossato per l'occasione una giacca bianca e pantaloni neri.