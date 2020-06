Pantere al mare, Sylla e Folie senza veli: la fotografia fa impazzire il web

CONEGLIANO - Vacanze hot per due pantere. Il web è impazzito, ieri sera mercoledì 24 giugno, per gli scatti regalati da quattro pallavoliste molto note al pubblico italiano e internazionale: e due di queste sono campionesse del mondo. Le pantere Miriam Sylla e Raphaela Folie e le amiche Alessia Orro, ex regista di Busto Arsizio appena passata a Monza, e la schiacciatrice di Bergamo Sara Loda, si stanno concedendo insieme ad altri amici gli ultimi giorni di vacanza, prima della ripresa degli allenamenti con i rispettivi club in vista della nuova stagione, nell'incantevole scenario di Cala Luna, spiaggia nel golfo di Orosei considerata per la sua bellezza un simbolo della costa orientale della Sardegna.

BELLEZZE AL BAGNO

E a proposito di bellezze, tra un giro in barca e un altro le quattro atlete hanno deciso di farsi immortalare in una posa che ha collezionato più di 10mila apprezzamenti solo nella prima ora di pubblicazione. Miriam, Alessia, Sara e Rapha si sono concesse all'obiettivo mentre, una accanto all'altra e con i piedi in ammollo, alzano con le mani destre i top dei rispettivi costumi da bagno rimanendo con addosso solo slip di forme e colori diversi ma accomunati dall'essere tutti molto striminziti. In un'altra foto, le quattro sono schierate nello stesso modo ma abbracciate le une alle altre e in ginocchio nell'acqua, evidenziando così ancor di più la tonicità dei lati B per la gioia soprattutto dei maschietti. In un mare di like e cuoricini, gli utenti del web non hanno risparmiato battute, quasi mai volgari: Gran bel muro, Altro che il calcio due delle più simpatiche. Tra chi ha messo mi piace c'è Monica De Gennaro, che ieri ha festeggiato i primi tre anni di matrimonio con Daniele Santarelli con un post di coppia e il messaggio "3 anni di noi. Grazie perché mi sopporti".

