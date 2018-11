Milly Carlucci e la morte del padre: «Senza lavoro non so come avrei fatto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Nel giro di tre anni ho perso sia mamma sia papà. Mio padre è mancato da pochi giorni”,parla per la prima volta della scomparsa del padre Luigi , ex generale dell’Esercito, morto il 22 ottobre all’età di 91 anni: “Nonostante la razionalità della mente mi porti a pensare al naturale ciclo della vita, il cuore soffre davvero tanto”. Ad aiutarla ad andare avanti l’impegno col lavoro e “Ballando con le stelle”: “Come vuole che stia? Ho la grande fortuna di lavorare molto in questo periodo, altrimenti non so come avrei fatto”.Milly infatti è in giro con “Ballando on the road”: “Siamo in giro per l’Italia con Ballando on the road – ha fatto sapere la conduttrice a “Chi”, in edicola domani - la risposta del pubblico, mai come quest’anno, è davvero sorprendente e io non vedo l’ora di iniziare la 14esima edizione di Ballando con le stelle. Nonostante il dolore riesco ancora ad avere entusiasmo perché Ballando è un inno alla creatività. È un’onda inarrestabile che non si ferma mai e che tornerà, dal 9 marzo, in prima serata”.A volte durante il talent ha fatto sentire la sua voce in modo autorevole: “Non sono solo la conduttrice, ma anche il direttore artistico e un leader non può permettersi di arrabbiarsi. Io devo preoccuparmi di tenere tutti uniti anche nei momenti di crisi e poi, noi donne, dobbiamo fare i conti anche con certi cliché: se una donna alza la voce è isterica, se lo fa un uomo, al contrario, è autoritario. Che fatica!”.