Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things presto mamma? «Ho sempre sognato una grande famiglia»

Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things di 19 anni, ha raccontato della sua storia d'amore e del suo futuro matrimonio con Jake Bongiovi, figlio del famoso Jon. Al momento dell'annuncio del loro fidanzamento, nell'aprile scorso, i followers non avevano mancato di commentare quanto la star fosse giovane per pensare al matrimonio. Oggi Millie, in un'intervista, sfida nuovamente le critiche e parla anche di famiglia e di figli.

La dichiarazione

Millie Bobby Brown in un'intervista a Glamour ha dichiarato di essere consapevole delle critiche e di passarci oltre, perchè profondamente innamorata di Jake Bongiovi, affermando: «Mi sono innamorata di me stessa mentre ero con lui». La star ammette inoltre di aver «sempre desiderato» una grande famiglia, ma di non essersi mai vista come una moglie prima di incontrare il suo futuro sposo.



«Volevo essere la donna che mia madre è per me e volevo essere la donna che mia nonna era per me», ha detto alla rivista. «Quindi non è mai stata mia intenzione, essere una moglie».

Poi Millie aggiunge i dettagli sulla nuova storia: «Ma dopo aver incontrato Jake e aver capito: Oh, non devo essere questa moglie stereotipata per lui. Nemmeno lui vuole che io lo sia».