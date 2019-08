Milla Jovovich incinta per la terza volta, la foto col pancione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per la terza volta. L’attrice hollywoodiana, moglie di Paul W. S. Anderson, ha annunciato la lieta notizia con un post dal suo account Instagram in cui ha spiegato essere in attesa da tredici settimane di una femminuccia.Nel post condiviso c’è uno suo autoscatto col pancione, seguitò da una lunga didascalia in cui spiega le sue emozioni. Tempo fa infatti ha dovuto subire un aborto: “Ho scoperto di essere di nuovo incinta 13 settimane fa – ha scritto sul social - ho provato sensazioni diverse, dalla pura gioia al terrore totale. Vista l’età e visto che ho avuto un aborto non volevo affezionarmi troppo presto all’idea di poter diventare di nuovo mamma.Negli ultimi tempi ho speso tanto tempo a farmi visitare dai dottori e ho fatto tantissimi test. Per fortuna sembra che tutto vada per il meglio e abbiamo saputo che si tratta di un’altra femmina! Augurate comunque tanta fortuna a me e alla mia bambina!”. L’attrice è già mamma di due femmine, Ever e Dashiel.