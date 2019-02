Miley Cyrus scandalosa in topless: gli scatti sono bollenti, tanti like

© RIPRODUZIONE RISERVATA

non smette mai di sorprendere e di provocare. Da quando era star della Disney ne è passato di tempo. Ora si mostra paladina dei diritti civili delle persone omosessuali e prova a essere libera e controcorrente. Suha pubblicato una serie di scatti bollenti in cui appare in topless. «L'amore - dice in un'intervista a Vanity Fair - non ha nulla a che fare con il genere e con l'identità sessuale...".In difesa dei diritti LGBTQ la popstar sottolinea: «La gente si innamora delle persone, non del genere, né dell’aspetto, né di qualsiasi altra cosa. Ciò di cui sono innamorata io esiste a livello spirituale, il genere è una parte molto piccola, quasi irrilevante delle relazioni».Miley, 26 anni, ha sposato recentemente Liam Hemsworth , 29, dopo una lunga relazione caratterizzata dal tipico "tira e molla". I due si sono incontrati per la prima volta sul set del film "The Last Song" nel giugno 2009. Tre anni dopo, la coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale, ma nel 2014 ha avuto una crisi. In questo intervallo di tempo l'ex Hanna Montana ha avuto un flirt con Patrick Schwarzenegger e con la modelladichiarandosi pansessuale. Nel giugno 2016 il ritorno di fiamma con Liam e nel 2018 il matrimonio.