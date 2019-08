Miley Cyrus e Liam Hemsworth divorziano. Lei fa il viaggio “hot” con l'amica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e l'attoresi sono detti addio. I due si erano sposati con una cerimonia a sorpresa lo scorso 23 dicembre e ora il portavoce della cantante, ex Hanna Montana di casa Disney, ha annunciato la separazione.La relazione fra Miley Cyrus e l'attore Liam Hemsworth è durata i dieci anni di fidanzamento, fra alti e bassi, a cui vanno aggiunti gli otto mesi di matrimonio. Il portavoce di Miley ha spiegato che la scelta è stata dettata dalla volontà di concentrarsi sulle rispettive carriere: “La coppia – ha reso noto - ha deciso che in questo momento una rottura è la migliore scelta per focalizzarsi su loro stessi e sulle loro carriere".L’addio, come riportato da “People”, è stata una comune decisione: “Liam e Miley hanno deciso di comune accordo di separarsi. Sempre in evoluzione, in crescita, sia come partner che come singoli, hanno deciso che questa è la scelta migliore mentre entrambi si focalizzano sulle loro vite e sulle loro carriere.Continueranno a prendersi cura di tutti i loro animali mentre trascorrono un periodo separati. Vi preghiamo di rispettare la loro privacy”.La Cyrus intanto si sta divertendo con le sue vacanze in Italia, sul lago di Como, assieme alla blogger Kaitlynn Carter, per la stampa causa della fine sue delle nozze.