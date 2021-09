Sempre lei: la passeggiata da brividi Taylor Mega e tutti sotto la galleria si girano per guardarla/Guarda la foto

Lascia sempre il segno ma questa non è una novità, assolutamente. La passeggiata in centro a Milano di Taylor Mega non passa inosservata. In Galleria Vittorio Emanuele l'influencer fa voltare la testa ai passanti, complice un outfit che si fa notare.

I pantaloncini cortissimi le lasciano nude le lunghe gambe, ma soprattutto svelano scorci bollenti sul suo lato B perfetto. Con ai piedi sandali dai tacchi altissimi sfila come in passerella, poi posta le foto sui social e avverte i follower: "Contenuti sensibili".

Taylor ha un corpo statuario e lo sa bene, e adora mostrarlo e provocare. "Barbie mi paga le royalities" scherza con i follower a corredo di una foto delle sue vacanze, e in effetti della celebre bambola bionda ha tutto l'aspetto: dai lunghi capelli agli occhi chiari, dalle forme sinuose alla vita sottile.

