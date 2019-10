Mila Suarez accusa Alex Belli: «Operata al naso e al seno per lui, poi mi ha lasciata»

Si è rifatta, a suo dire, il naso e il seno per amore di Alex Belli. Ma poi l’ex gieffina e modella Mila Suarez è stata abbandonata dal protagonista di Temptation Island, reality a cui ha partecipato proprio con la nuova fidanzata Delia Duran.

Proprio durante i Grande Fratello Vip i due avevano avuto un duro confronto e Mila sembrava davvero arrabbiata con Alex Belli, colpevole di averla improvvisamente lasciata. Ora rivela che gli si è sottoposta agli interventi al naso e al seno proprio per compiacerlo: “Lui reputava che avessi un decolleté troppo piccolo ma a me piaceva così – ha spiegato in un’intervista a “DiPiù” - E anche il mio naso, secondo me, andava bene.

Ma, ancora una volta, mi sono comportata stupidamente e ho accettato di sottostare alle sue regole estetiche, dettate da chissà quale ideale (…) Prima mi sono operata al naso e poi, subito dopo il mio intervento al decolleté, che non è stato una passeggiata, ho scoperto che mi tradiva con Delia Duran”.

Ora è pentita e in più dovrà ancora intervenire: “Sono davvero pentita di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Sto per vedere un chirurgo per intervenire nuovamente sul naso. Da quando l’ho rifatto, non respiro più bene e sto male. Sono stata una stupida”.





Ultimo aggiornamento: 22 Ottobre, 12:30

