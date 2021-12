Mike Tyson ha lasciato la fidanzata perché ha cucinato e mangiato uno dei suoi piccioni preferiti

La passione di Mike Tyson per i piccioni è storia nota. Il pugile ha raccontato più volte l'amore per questi uccelli, che ha fin da quando era un bambino. Per questo motivo, quando una delle sue fidanzate ha deciso di uccidere uno dei suoi piccioni domestici e di cucinarlo per mangiarlo, Iron Mike non ha potuto fare altro che lasciarla.

For immortal status, enthusiasm makes it happen — Mike Tyson (@MikeTyson) December 20, 2021

A raccontare la storia è stato lo stesso Tyson, che ne ha parlato al programma "Boomer & Cartoon" negli Usa. «Stavo uscendo con questa giovane donna e lei ha detto: "Non so perché stai facendo volare quei dannati uccelli, dovresti mangiarli". Le è capitato di prenderne uno e dopo averlo ucciso e cucinato, l'ha mangiato. E io non potevo farlo. Semplicemente non era la cosa giusta da fare. Ecco perché non è più la mia donna».

Fidanzata di Tyson mangia un piccione, lui la lascia

«La prima volta che ho dato un pugno a qualcuno è stato per un piccione - continua Tyson -. Quando avevo 9 anni un prepotente ha preso uno dei miei piccioni e gli ha staccato la testa. A quel punto ho reagito e l'ho steso con un pugno». Un'altra volta ha picchiato un netturbino, dopo che aveva buttato il corpo del suo piccione preferito, che era appena morto. Più volte Tyson ha raccontato cosa lo lega così tanto ai piccioni: «Li amo da quando ero piccolo. Erano la mia via di fuga. Ero grasso e brutto. I bambini mi prendevano in giro tutto il tempo. L'unica gioia che avevo erano i piccioni».

