Mike Lennon, la provocazione del rapper in vacanza in Croazia: foto e video col lato B in vista

Vacanze in Croazia con gli amici per Mike Lennon. Il 24enne rapper di origini vietnamite, su Instagram, ha pubblicato alcune foto e video, tutte decisamente curiose, del soggiorno appena finito.

Mike Lennon, al secolo Duc Loc Michael Vuong, ha pubblicato diverse foto, tra mare, sorrisi con gli amici, pasti a base di pesce e... natiche in bella mostra, in acqua come nella terraferma. «Vacanze finite, multipost descrittivo per i delfini più curiosi» - scherza il rapper e studente di design, nato a Parma ma milanese d'adozione - «Ora si torna a lavorare, il mare mi annoia dopo un po', come tutto».



Ultimo aggiornamento: 15:41

