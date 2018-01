Michelle Hunziker, vacanze da sogno alle Maldive col marito e le tre figlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALDIVE – Vacanze al caldo per la bellaLa showgirl ha deciso di trascorrere il capodanno sotto al sole ed è partita alla volta delle Maldive assieme al marito, Tomaso Trussardi e le figlia Aurora, senza l’immancabile fidanzato Goffredo Cerza, Sole e Celeste.Michelle, che ha ripreso la conduzione di “Striscia la notizia” assieme a Ezio Greggio, naturalmente non ha dimenticato di regalare ai suoi fan scatti da sogno accompagnai dagli auguri per il nuovo anno.