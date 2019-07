Michelle Hunziker in vacanza, «Maldive, nooo... Sardegna». E il post fa impazzire i fan

Vacanze sull'Isola per Michelle Hunziker, ma con sorpresa. La biondissima conduttrice e showgirl ha scelto per rilassarsi le acque cristalline e le dorate spiagge di Chia, nel Sud Sardegna. "Maldive?", commenta la Hunziker in uno splendido scatto in cui appare in tutta la sua straordinaria forma fisica. "Noooooo... - aggiunge con ironia - Sardegna!!!. Evviva l'Italia!".







Per lei una pioggia di migliaia e migliaia di like, con tanti sardi che la ringraziano per avere scelto questa terra rendendole omaggio sui social. La bella di casa Trussardi si sta rilassando in Sardegna in compagnia della famiglia.

