Michelle Hunziker: «Io amo questo posto magico». Ecco dove trascorre le vacanze

Bella, sorridente, abbronzata, felice e un pò "sarda". Appare così Michelle Hunziker nei suoi ultimi post condivisi su Instagram, spensierata, in compagnia dei figli e degli amici, si diverte a pubblicare i video in gommone al mare durante le vacanze. Dove? Lo rivela così: un primo piano, occhiali da sole e una bandana dal simbolo particolare: la bandiera della Sardegna. I quattro mori in testa e una scritta che grida l'amore per l'isola: «Io amo questo posto magico». Chissà che la splendida showgirl non si sia affezionata ancora di più alla terra sarda da quando ha conosciuto il bel chirurgo sardo, Giovanni Angiolini. Di lui, però, in queste vacanze in Costa Smeralda, nessuna traccia. Si sa, la Hunziker è gelosa della sua vita privata e ama tenere per sè i momenti più intimi...

Intanto la bella Michelle sembra essersi immersa completamente nelle tradizioni sarde. In uno dei suoi post, infatti, si concede una merenda locale con un pezzo di pane pistoccu condito con pomodorini, burrata e bresaola. La cornice è quella di un paradiso terrestre dai colori del cielo.

Anche la figlia, Aurora Ramazzotti ha trascorso delle piacevoli giornate in compagnia della mamma, immersa nelle splendide acque cristalline della Sardegna. Le foto

immortalano Michelle e Aurora in uno scenario pittoresco, un'isola dipinta da dio.

La Hunziker starà condividendo la bellissima vacanza anche in compagnia dell'amore sardo?