Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme, la vacanza sulla neve insieme a Serena Autieri

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo insieme. I due hanno mostrato diverse storie su Instagram in cui sembra chiaro che stiano nello stesso posto e con le stesse persone, motivo per cui molti fan già sognano un riavvicinamento. La coppia, che ha recentemente confermato la fine della loro relazione, sembra essere però in ottimi rapporti.

Amore senza fine

A Natale Michelle Hunziker ha postato dei selfie con la suocera Maria Luisa confermando così il ritorno di fiamma con Tomaso Trussardi. Ma in molti hanno pensato che la coppia si fosse riunita solo per i figli. Ora sono di nuovo insieme, per una vacanza sulla neve, insieme alla coppia di amici Serena Autieri e il marito Enrico Griselli.

Pare quindi che i due stiano provando a tornare ad essere una coppia. A conferma anche la battuta ironica di Tomaso a Serena: «Dunque, la tua frequentazione con Michelle come procede? Ho fatto di tutto per farvi litigare... ma non ci sono riuscito...», lei replica: «Va tutto a gonfie vele, ci amiamo da sempre». Interviene quindi Michelle: «Grazie a te siamo ancora qui, la nostra frequentazione è salva, sei riuscito a fluidificare la situazione».