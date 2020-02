Michelle Hunziker sfoggia un fisico da urlo alle Maldive. «Ecco il c... di Roberta, 26 anni dopo»

Quarantatre anni e non sentirli. Michelle Hunziker sta incantando i suoi follower su Instagram con una serie di scatti mozzafiato dalle Maldive. La showgirl svizzera ha voluto realizzare un vero e proprio set amatoriale insieme alle amiche con cui è in vacanza. Michelle Hunziker esibisce un fisico mozzafiato in bikini, che sembra non risentire affatto dell'età e dei tre figli dati alla luce. Nelle stories di Instagram le amiche la prendono in giro, paragonandola prima a Ursula Andress e poi facendo apprezzamenti sul suo lato B: «Ecco a voi l'ex cù della Roberta, 26 anni dopo!».

Michelle Hunziker ha trovato anche il tempo di dedicare un pensiero alla difficile situazione legata al coronavirus, superando così le polemiche dei giorni scorsi da parte di alcuni follower che la accusavano di essere «scappata dal virus». La svizzera ha detto in una serie di stories: «Faccio un po’ di fatica a dormire perché le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall’altra parte del mondo... Restiamo compatti ragazzi!».



