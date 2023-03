Michelle Hunziker spiazza Pio e Amedeo: «Sesso con Eros Ramazzotti da ex? Ogni tanto sì». la battuta infiamma il web

Protagonista della prima puntata di Felicissima Sera, Michelle Hunziker ha risposto alle irriverenti domande di Pio e Amedeo. Ospite dello spazio “Che intervista che fa”, parodia di “Che Tempo Che Fa”, la conduttrice svizzera ha dovuto affrontare, ieri venerdì 24 marzo, i quesiti scomodi dei due comici. Ma lei non è sembrata affatto scomoda, anzi. E in un attimo il discorso scivola su Eros Ramazzotti.

Michelle Hunziker ed Eros: la domanda (scomoda) a Felicissima Sera

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti non sono più una coppia da anni, ma i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma. «Qual è il segreto di questa amicizia? Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni», dice sorridente Michelle. Risposta banale ed avasiva, così Amedeo incalza e cerca di scoprire qualcosa in più su questo rapporto: «Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?», ci va giù diretto il comico pugliese.

«Ogni tanto sì, per educazione…», la risposta sorprendente della Hunziker. I conduttori basiti e il pubblico che è esploso in un applauso, quindi la Hunziker ritratta: «Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato». ma non tutti ci credono