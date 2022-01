Michelle Hunziker e Serena Autieri amicizia a prova di bomba. E sulle Dolomiti le due bionde della tv si scatenano

Rapporto di ferro, grande sintonia e un'amicizia sempre più a prova di bomba: Michelle Hunziker e Serena Autieri si divertono come matte sulle nevi delle Dolomiti. Le due bionde della televisione amiche per la pelle sono in vacanza insieme, con le rispettive famiglie, a San Cassiano, in Alta Badia. E sono scatenate.

Sci e camminate all’aria aperta, grande mangiate e bevute in allegria, giochi e scherzi e tante coccole in famiglia. Dopo aver festeggiato il Natale a casa con anche mamma Ineke e la primogenita Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker è partita con la sua socia di scorribande estive e invernal. La showgirl svizzera, che il 24 gennaio compirà 45 anni, ha cominciato l’anno nuovo in Trentino con la sua famiglia (ma il marito Tomaso Trussardi sui social non si vede mai…), e Serena Autieri, con il marito Enrico Griselli e la loro figlia Giulia, grande amica di Sole e Celeste.

