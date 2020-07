Michelle Hunziker e il quarto figlio a 43 anni: ecco la confessione

Ultimo aggiornamento: 19:53

è vuole allargare la famiglia col suo quarto. Dopo Aurora, nata dal suo passato matrimonio con Eros Ramazzotti e Sole e Celeste, figlie della conduttrice e dell’attuale compagno, Tomaso Trussardi, Michelle si dice pronta per un nuovo arrivo.LEGGI ANCHE:La Hunziker però non vuole forzare le cose: “Certo che lo vorremmo – ha spiegato in un’intervista al “Corriere della sera” - ma non ne faccio un’ossessione, perché so che a 43 anni non è scontato rimanere incinta. Se arrivasse saremmo molto felici, grazie al mio metodo da svizzera ho trovato il modo per far quadrare tutto, famiglia e carriera”.Se non è al lavoro infatti, è lei che pensa alle figlie: “Se non sono in diretta sono io che metto a letto le bambine e sono sempre io che porto a scuola e le vado a riprendere. Per me la famiglia viene prima di tutto”.In tema estivo, ricorda le sue vacanze in Italia da bambina: “Mia madre guidava dalla Svizzera per ore il suo Maggiolone con me accanto: fumava come una turca e aveva i capelli tutti cotonati. Io non potevo aprire il finestrino altrimenti la spettinavo (…) Per me era andare a Gatteo a Mare era come andare dalle Maldive: appena arrivavo correvo a mangiare un gelato artigianale, perché in Svizzera all’epoca esistevano solo gelati confezionati”.