Hunziker, il post per Aurora e il fidanzato Goffredo: «Ogni tanto faccio dei pensieri...»

Una tenera dedica da parte dialla figlia, nata dalla sua relazione con Eros Ramazzotti, e il suo amore con Goffredo Cerci, con cui è fidanzata da due anni. Michelle ha condiviso uno scatto dei due innamorati e ha specificato, nella didascalia, che Aurora le avrebbe chiesto rapidamente di rimuoverlo il post.“Ormai stanno insieme da più di due anni – ha fatto sapere sul social - noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli... un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di “bestia” e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco!!”.La Hunziker spera in nozze (o nipote) ravvicinate: “D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte. Comunque ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme... e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantalaaaaaaaaa.... non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!” Io piango solo a pensarlo invece... ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio...tjè!!! 🤣🤣🤣❤️❤️❤️ ps: Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, Francesca e Fabio, per come hanno educato questo ragazzo! Dopo questo post @therealauroragram mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò! 🤣”.