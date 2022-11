Michelle Hunziker a letto sotto il piumone alle 11 di mattina: «Le lenzuola e io... siamo una cosa unica»

Pieno relax per Michelle Hunziker. Ore 11, la showgirl posta una story sul suo profilo Instagram mentre è a letto, sotto il piumone e scrive: «Il letto, le lenzuola che sanno di buono, e io..siamo una cosa unica». Sommersa sotto il piumone, l'ex moglie di Eros si mostra sorridente e compiaciuta in pieno relax e in tarda mattina. E per di più, nei giorni scorsi, Michelle ha passato giorni di divertimento e serenità in compagnia delle figlie (e forse dell'ex marito Trussardi).

Il sorriso della svizzera più nota d'Italia cattura sempre molto consensi: sarà così anche questa mattina, mentre è immersa nel letto?

Vacanze su vacanze

Solo pochi giorni fa, Michelle Hunziker era fuggita con le figlie sulle Dolomiti, molto probabilmente con Tomaso Trussardi per un fuga d'amore sulle Dolomiti. I pettegolezzi sul presunto ritorno di fiamma non si fermano. L'alone di mistero continua, e ad alimentarlo è la stessa showgirl svizzera che pubblica sui social foto della vacanza in famiglia, probabilmente anche insieme alle figlie Celeste e Sole. Michelle Hunziker ha condiviso sul suo profilo social molti scatti della vacanza, al contrario di Trussardi che, invece, non ha pubblicato nulla a riguardo. Oltre al cane Odino, presente durante i giorni di vacanza, e alla foto sospetta con due boccali di birra, non ci sarebbero altri indizi. Che starà succedendo?