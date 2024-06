Michelle Hunziker, lacrime a "Io Canto Family": «Cerco di trattenermi ma è impossibile»

Michelle Hunziker, in questo momento, è impegnata con il programma divertente ma, allo stesso tempo, "strappalacrime" che sta conducendo su Canale 5: Io Canto Family. La conduttrice svizzera, insieme anche ai capisquadra che sono Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta si commuove davvero ad ascoltare le storie dei cantanti come, del resto anche i giudici Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Tra una pausa e l'altra, Michelle ha spiegato il motivo per cui non riesce a trattenere le lacrime.

Michelle Hunziker a Io Canto Family

Nelle scorse ore, è andata in onda su Canale 5 la terza puntata di Io Canto Family e durante la pubblicità Michelle Hunziker ha condiviso alcune nuove storie sul proprio profilo Instagram.

La conduttrice era in compagnia della sua parrucchiera, Laura Barenghi che spesso compare nei suoi video, e ha detto: «No va be, ma quanto si piange Laura? Cioè non si può, io cerco di trattenermi ma è impossibile... Io e Claudio Amendola siamo devastati, così come il pubblico che piange proprio. In questo programma empatizziamo con le storie che sono davvero di una bellezza incredibile. È bellissimo».

Le parole di Michelle Hunziker

In una recente intervista rilasciata a Chi, Michelle Hunziker aveva dichiarato di essere davvero felice di condurre una trasmissione così ricca di emozioni come Io Canto Family e aveva spiegato: «Questo programma mi ricorda mio padre e i nostri duetti. Musica e sentimenti sono il mio motore».