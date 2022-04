Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la passione continua: 'paparazzati' in un lussuoso albergo

Michelle Hunziker e il dottor Giovanni Angiolini fanno sul serio. La coppia è stata "paparazzata" all'ingresso del lussuoso Excelsior Hotel Gallia di Milano. Lui è un professionista che vive in Sardegna, noto per aver partecipato al Grande Fratello, e lei è tornata single dopo la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. L’amore sembra procedere a gonfie vele e con tutto il riserbo possibile.

La piccola vacanza, tuttavia, non è passata inosservata e non è sfuggita all'obbiettivo dei fotografi del settimanale diretto da Alfonso Signorini "Chi". Dopo che le prime fotografie del bacio hanno alimentato il gossip, sul flirt era calato il silenzio. Chi Magazine fa sapere che la passione continua. Nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato delle fotografie recentissime in cui si vedono la Hunziker e Angiolini uscire dal lussuoso Excelsior Hotel Gallia, a due passi dalla stazione di Milano.

I due non si sono mostrati insieme nel tentativo di depistare i fotografi, ma erano nello stesso posto. Secondo le indiscrezioni, la frequentazione dura da gennaio. I diretti interessati non confermano, né smentiscono, ma sembra che tra di loro ci sia una grande chimica.

