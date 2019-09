Hunziker, foto con il bacio ad Aurora bambina. Dettaglio fa infuriare i follower

di Emiliana Costa

La conduttrice svizzera ha postato una gallery di scatti di qualche anno fa, che la ritraggono insieme alla prima figlia, nata dall'amore con Eros Ramazzotti.Michelle Hunziker cinguetta: «Se sfoglio gli album, mi rendo conto della la quantità di baci che ci siamo sempre date! Auri per baciarmi, mi “strizzava” le guance! 🤣 io per contro devo averla consumata a furia di baci e “sgagni” da piccola...d’altronde come si faceva a non sbaciucchiare quel faccino??? ❤️❤️❤️ Ti amo».Ma qualcosa avrebbe fatto storcere il naso ad alcuni follower che avrebbero commentato: «Tutto bene Michelle per carità si vede che la ami più di te stessa...». La risposta di Michelle Hunziker non si fa attendere: «». La replica di Mich incassa oltre 2mila mi piace, segno che i fan sono con lei.