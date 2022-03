Michelle Hunziker e il flirt con Giovanni Angiolini, cosa c'è di vero? Parla la segretaria

Michelle Hunziker è stata paparazzata poco tempo fa con Giovanni Angiolini e da allora il gossip impazza. La conduttrice, che si è separata da Tomaso Trussardi, è stata immortalata dai fotografi tedeschi mentre si baciava con il medico ex gieffino, ma per il momento dai diretti interessati non arrivano versioni ufficiali. La segretaria del dottore è stata interpellata per parlare di questa storia.

APPROFONDIMENTI LE NOZZE Julian Assange sposa la sua ex avvocata Stella Moris: la cerimonia in...

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

«Mi dispiace ma il dottor Angiolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata. Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo e non smentisco», ha detto la segretaria al settimanale Di Più Tv. Parole che sono suonate come una conferma della relazione appena nata.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Angiolini è nato e cresciuto in Sardegna e qui esercita la sua professione di medico e chirurgo specialista in Ortopedia, Traumatologia, Chirurgia Protesica e Artroscopica. Il medico ortopedico è diventato popolare nel 2015 per aver partecipato al Grande Fratello. Secondo alcuni, i due si sarebbero incontrati per motivi sportivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA