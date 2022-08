Michelle Hunziker, il due di picche di Tomaso Trussardi: «Lei ha provato a riavvicinarsi dopo l'addio ad Angiolini»

Michelle Hunziker ha infiammato il gossip dell'estate con la storia d'amore con Giovanni Angiolini. Ma la loro storia non è durata. La loro storia era iniziata poco dopo la separazione dal marito Tomaso Trussardi. Un flirt cresciuto forse troppo in fretta, che in ogni caso non ha avuto seguito e che anzi è stato chiuso in modo netto. E così, adesso, i rumors attorno alla showgirl si riaccendono, ma pare che abbia ricevuto un bel due di picche.

I gossip su Michelle Hunziker

Due recenti gossip hanno riacceso i riflettori, mai veramente spenti, su Michelle Hunziker. Prima la fine della storia d'amore estiva con Giovanni Angiolini, informazione al momento non confermata, ma la relazione stessa non è mai stata ufficializzata. Poi la notizia della gravidanza della sua Aurora Ramazzotti, ancora non confermata e che qualche amico stretto, come Tommaso Zorzi, ha smentito. Tutti sono a caccia delle verità su Michelle. E proprio la notizia della gravidanza della figlia, aveva fatto ipotizzare un ritorno di fiamma con il suo ex Eros Ramazzotti. Ma in realtà un'indiscrezione choc, la vedrebbe intenzionata a riallacciare i rapporti con un suo altro ex... che però le avrebbe servito il due di picche.

Il due di picche

Secondo un'indiscrezione rilasciata dal settimana Chi, la conduttrice svizzera avrebbe tentato un riavvicinamento all'imprenditore Tomaso Trussardi. Il settimanale di Alfonso Signorini ha svelato che Michelle Hunziker, a Ferragosto, abbia tentato un tentativo di riavvicinamento. Ma l'ex marito sembra le abbia servito un sonoro due di picche. «Ci sarebbe stato un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla», scrivono sul magazine specializzato nel gossip.

La scelta di Tomaso

Nonostante Tomaso Trussardi sia un papà molto presente con le figlie Sole e Celeste, nate dal matrimonio con la conduttrice, «la rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato». L'imprenditore vorrebbe restare single al momento nonostante sia un uomo molto corteggiato, «anche da colleghe di Michelle». Per lui adesso la priorità sono le figlie e il lavoro, per altre love story o per un ritorno di fiamma servirà del tempo.