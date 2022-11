Effetto dente "sparito", i fan di Michelle Hunziker: «È irriconoscibile...». Lei commenta così

Michelle Hunziker al centro di un mistero social: ha perso un dente? È quello che sospettano i fan, ma la showgirl svizzera ha voluto fare chiarezza rassicurando tutti per smentire ogni finta supposizione: «È un effetto ottico, state tranquilli». Che sia per un motivo o per un altro, la famiglia Hunziker-Ramazzotti rimane al centro del gossip, e qualche volta... ahimè per ragioni inesistenti. Ma cosa è successo?

Cosa è successo

Michelle Hunziker ha condiviso sui social un tenero scatto con la figlia Aurora Ramazzzotti: acqua e sapone, che sorridono una accanto all'altra. Ma qualcosa non torna... dal selfie sembra che la Hunziker abbia perso un dente, ma ovviamente è solo un «effetto ottico», come tiene a precisare la futura nonna.

Gli utenti non hanno potuto fare a meno di commentare il post chiedendo alla Hunziker se avesse effettivamente perso un dente: «È irriconoscibile», ha scritto qualcuno.

Michelle ha ripreso i commenti e ha risposto facendo chiarezza: «C'è gente preoccupata che io abbia perso un dente. Ecco la foto che dimostra che sono tutti dove devono essere». E poi continua: «Incredibile che uno possa pensare che abbia perso un dente», scrive la Hunziker a corredo di una foto in cui mostra il sorriso e la dentatura perfetta.

«Vado a nanna serena con tutti i denti... Una testimonial Oral B senza denti... sto male», ha scherzato la showgirl svizzera, incredula dai commenti ricevuti.