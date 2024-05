Michelle Hunziker, l'accoglienza (esilarante) post allenamento è incredibile: «La gioia di vedermi»

Michelle Hunziker è davvero affezionata ai suoi tre cagnolini: Leone, Lilly e Odino che, molto spesso, compaiono anche nelle sue storie Instagram. La conduttrice svizzera, a volte, pubblica video esilaranti insieme ai suoi amici a quattro zampe e così è capitato anche poco fa. La mamma di Aurora Ramazzotti ha voluto riprendere l'accoglienza del barboncino Leone quando è tornata a casa dal duro, ma simpatico, allenamento con il suo personal trainer Paolo Zotta. Ecco che cos'è successo.

Michelle Hunziker ha pubblicato una nuova storia sul proprio profilo Instagram: in completo sportivo, stringe tra le braccia il suo barboncino Leone e insieme... ululano. Il video è davvero divertente e il cagnolino segue ciò che fa la sua padrona che, nel frattempo, se la ride. Michelle, poi, scrive: «La gioia di vedermi», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

La conduttrice svizzera, infatti, era appena tornata da uno dei suoi allenamenti settimanali che, come al solito, ha documentato sui social. Il suo personal trainer Paolo Zotta l'ha immortalata in diversi momenti, ad esempio, quando era al telefono. Michelle avrebbe detto: «Mando un vocale e ci sono». La conduttrice, però, ha smentito tutto e ha scritto: «Ma non è vero!».

Michelle Hunziker, oltre a praticare il karate Kyokushinkai, ama anche allenarsi in palestra e, insieme al suo personal trainer, svolgere tutti quegli esercizi che vanno a tonificare ancora di più i suoi muscoli. Durante la sua intervista al podcast BSMT, Michelle aveva dichiarato che, prima di provare la palestra, amava molto allenarsi all'aperto.