Michelle Hunziker, "incidente" domestico in cucina: «È stato disgustoso»

Michelle Hunziker , "incidente" domestico in cucina. La conduttrice di All Togheter Now ha raccontato sulle stories di Instagram un contrattempo inaspettato avvenuto in casa al risveglio.

Ecco le parole di Michelle Hunziker: «Stamattina, con il piede scalzo ancora caldo di lenzuolo, sono entrata in cucina. E sapete cosa ho calpestato? È proprio quello che state pensando...». La conduttrice fa intendere dunque di aver capestato il bisognino di uno dei suoi cani.



Ma Michelle, con la sua proverbiale ironia, riesce a vedere anche in questa occasione il bicchiere mezzo pieno: «Vorrà dire che sarà una giornata fortunata».

Ultimo aggiornamento: 7 Ottobre, 07:25

