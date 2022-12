Michelle Hunziker, il selfie in bikini rosso è da urlo. La sua forma perfetta infiamma Instagram

Fisico mozzafiato per Michelle Hunziker che si mostra in bikini e sorridente mentre sta trascorrendo alcuni giorni in montagna a St. Moriz. «Buongiorno! Si parte con la piscina stamane» scrive a corredo del selfie davanti allo specchio con il costume rosso, che richiama il periodo natalizio, attira l'attenzione ed è impossibile non notare il suo ventre piatto e il corpo scolpito. Quale sarà il suo segreto?

Mamma di Aurora Ramazzotti, che a breve la farà diventare nonna, Michelle ha altre due bambine dal matrimonio ormai finito con Tomaso Trussardi. Ma, nonostante, tre figli, la conduttrice svizzera non ha mai perso la sua forma fisica, invidiabile da chiunque.

La vacanza

La meta prescelta da Michelle per queste vacanze è la stessa di altre due donne chiacchieratissime del gossip. Nel giro di poche ore Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Melissa Satta sono arrivate nella celebre meta turistica invernale svizzera e in tanti si stanno chiedendo se sia una reunion pianificata tra single, o solo una coincidenza. Tutte e tre, per mesi, hanno riempito le pagine e le copertine dei giornali scandalistici. Le tre dive italiane si sono sfidate, senza volerlo, a colpi di rumors e indiscrezioni a causa delle loro rotture con i compagni di vita. Se da un lato la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha optato per la separazione con Francesco Totti, Michelle Hunziker ha detto addio (per sempre?) all'ex marito Tomaso Trussardi, mentre Melissa Satta ha comunicato su Instagram la fine della relazione, durata due anni, con il suo Mattia Rivetti. Ma quei capitoli del loro recente passato sembrano essere già archiviati per quasi tutte loro.