Belen Rodriguez, Michele Morrone e il due di picche di Cristina Buccino

Per Michele Morrone dopo Belen Rodriguez arriva Cristina Buccino, che però gli dà il due di picche. Michele Morrone, protagonista di “365 giorni” sulla piattaforma streaming Netflix, avrebbe usato sempre i social per contattare la Buccino.

Solo qualche giorno fa il nome dell’attore era balzato agli onori della cronaca del gossip come nuova fiamma di Belen Rodriguez, che aveva usato Gianmarco Antinolfi solo per ingelosire Stefano De Martino e i due, secondo i beninformati, benché non fossero mai stati sorpresi dai paparazzi, si sarebbero sentiti attraverso il social, su Instagram, lanciandosi messaggi in codice.

Messa da parte la showgirl argentina, se mai flirt c’è stato, sempre con l’ausilio dei social Morrone avrebbe contattato Cristina Buccino (a lungo data come fidanzata "segreta" di Andrea Iannone) che però non sarebbe caduta alla sue avances. A dare la notizia “Chi” nelle “Chicche di gossip”: “Un’altra bellezza è finita nel mirino del corteggiatore social Michele Morrone – fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini - Dopo Belen Rodriguez, l'affascinante attore, esploso su Netflix con il film 365 giorni, ha inondato di messaggi da playboy in cerca di conquiste l'influencer Cristina Buccino. La Buccino ha risposto picche”.

