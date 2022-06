Meirivone si sposa con Marcelo, un pupazzo di pezza: 250 invitati al pranzo e luna di miele a Rio

Meirivone Rocha Moraes, 37 anni, si è lamentava spesso con sua madre di essere single e voleva qualcuno con cui ballare, soprattutto in occasione della festa junina, i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista molto sentiti nella zona nord del Paese verde-oro. La madre della donna ha così deciso di creare Marcelo, un pupazzo di pezza, a misura d'uomo.

A lonely Brazilian lady marries a Rag Doll!



37-year-old Merivone Rocha Moraes complained to her mother about being single and stressed, her mother made her a doll that became a romantic partner since they met.



