Mercedesz Henger, fine della storia con Lucas Peracchi: «Siamo due teste calde, era difficile andare avanti»

Qualche problema c'era, anzi, a dirla tutta il rapporto stava attraversando ormai da tempo una fase critica. E adesso è arrivato il the end. Mercedesz Henger conferma la rottura definitiva con Lucas Peracchi. «E’ finita per sempre», rivela ai fan nelle sue Instagram Stories. E svela anche perché la loro relazione sia giunta ai titoli di coda.

LEGGI ANCHE:

Giulia De Lellis, la sua prima volta da conduttrice: «Faccio tv sognando Maria De Filippi»

Ospite da Barbara D’Urso la figlia di Eva Henger, aveva lasciato spiragli aperti alla relazione con il personal trainer 34enne. I tira e molla tra di loro si sono susseguiti, per questo chi li amava in coppia sperava potessero ricucire per l’ennesima volta, ma pare non sia così. «Ragazzi, me lo state continuando a chiedere… Io e Lucas non stiamo più insieme, ve lo confermo perché avevo detto che quando la situazione sarebbe stata più chiara lo avrei fatto», scrive Mercedesz.

«Per quanto riguarda le motivazioni non sono cambiate da quello che avevo raccontato da Barbara», spiega. In tv la bionda aveva chiarito che tra loro c’era sempre maretta, continui litigi, colpa dei loro caratteri. «Siamo due teste calde», aveva sottolineato la Henger. Nonostante questo un mese fa la frattura pareva essersi ricomposta. Ora è arrivato l’addio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA