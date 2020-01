Mercedesz e mamma Eva Henger, lacrime in studio. Barbara d'Urso: «Fate pace». Ma ecco cosa succede

Ultimo aggiornamento: 20:12

e la figlia Mercedesz si incontrano a Domenica Live.ha invitato madre e figlia tentando di far fare loro pace dopo le accuse mosse da Eva al compagno di Mercedesz, Lucas Peracchi, che secondo lei la avrebbe picchiata. Il clima però non è affatto disteso.Una cosa è un’ammissione di colpa e chiedere scusa, mia madre non ha chiesto scusa, sapevo che avrebbe fatto così»,ho chiesto scusa per aver parlato apertamente, forse avrei dovuto fare diversamente, ma non dirò che ho sbagliato»,«Il dolore di quello che ha detto a me rimarrebbe comunque», dice Mercedesz.«Hai preso il telefono e hai detto che io ho ucciso per la seconda volta mio padre», attacca la giovane, parlando di altre accuse mosse da Eva Henger, quando la figlia ha dichiarato che Riccardo Schicchi non è suo padre.«Non ho detto che lo hai ucciso, ho detto che sarebbe morto la seconda volta», specifica Eva.«Questa mano ce l’hai anche fuori. Potevi cercarmi. Quando mi hai attaccata per mio padre, hai usato il profilo di mia sorella, stavolta no, però…», dice Mercedesz.Barbara D’Urso impone loro di calmarsi e aprirsi, minacciandole di non far entrare in studio la sorellina che Mercedesz non vede da sette mesi.Le scuse finalmente arrivano. La bambina viene fatta entrare, Mercedesz la abbraccia e scoppia a piangere e la piccola fa altrettanto.