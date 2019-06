Melissa Satta ritrova l'amore dopo Boateng, l'ex velina sorpresa con Tommy Chiabra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La modella, ex moglie di Boateng, ha più volte ribadito di essere single e di volerlo rimanere a lungo, di concentrarsi sul suo lavoro, sul suo bambino Maddox e di voler pensare a se stessa. La fine del matrimonio con il calciatore non deve essere stata facile ma recentemente la bella sarda sembra aver cambiato idea.Per molti mesi non è mai stata vista con persone "sospette", ma ora il settimanale Chi, l'ha immortalata insieme a Tommy Chiabra, imprenditore di lusso ed ex di Fiammetta Cicogna. I due sembrano essere complici: camminano insieme, lei sale sulla sua schiena. Insomma, la vita da single di Melissa potrebbe non durare a lungo. Sebbene i due siano sempre stati molto attenti a non mostrarsi insieme, qualche piccolo segnale era già arrivato dai social.Tempo fa lei ha pubblicato una veduta aerea dall'elicottero e la stessa è apparsa nelle storie Instagram di Chiabra. Poi qualche giorno fa Melissa era a Firenze per il Pitti e nello stesso albergo c'era anche lui. Coincidenze? Corteggiamento in corso? Per ora i due sono separati: lei in Sardegna con Maddox e lui Monaco.