Melissa Satta pensierosa sulla neve col figlio dopo l'addio a Boateng

Vacanza daper. L’ex velina infatti ha trascorso qualche giorno di relax sulle nevi di Saint Moritz assieme al figlio Maddox, nato dalla relazione col calciatore del Barcellona, e la mamma Mariangela.Nonostante manchi l’ufficialità infatti dallo scorso novembre l’ex velina e il calciatore si sono detti definitivamente addio considerando anche il fatto che ora, mentre lei lavora e vive Milano assieme al piccolo, lui si è traferito in Spagna, per vestire l’ambita maglia del Barcellona.Melissa quindi si è trasformata in una mamma a tempo pieno ed è stata fotografata da “Diva e donna” durante una vacanza in famiglia. Rilassata assieme ai partenti, l’ex velina appare un po’ pensierosa mentre attente che inizi la lesioni di sci di Maddox.