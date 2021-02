Melissa Satta single, compleanno in famiglia senza Kevin Boateng

Un compleanno in famiglia da single per Melissa Satta che ha compiuto trentacinque anni e ha festeggiato assieme ai suoi cari, alcuni amici e naturalmente il figlio Maddox. Assente Kevin Boateng, con cui Melissa si è recentemente separata.

IL COMPLEANNO DI MELISSA SATTA

Una festa di compleanno casalinga, alla presenza del fratello di Melissa Satta, Max, e diverse amiche, che le hanno organizzato un party a sopresa con dolci e fiori. Grande protagonista del party il piccolo Maddox, figlio dell’ex velina e Kevin Boateng. Proprio per lui Melissa condivide un post dal uso account Instagram che recita: “Grazie a te la mia vita è ogni giorno più bella❤️ #mybday #35”.

MELISSA SATTA E L'ADDIO A KEVIN BOATENG

Intanto Melissa Satta, nonostante le voci di un nuovo spasimante, rimane single dopo l’addio a Kevin Boateng. La coppia si era già separata e poi tentato, invano, di ricucire il rapporto: “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione – ha scritto Melissa sul social per annunciare il definitivo addio - nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità̀, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni... E per il regalo più bello... Maddox”.

