Melissa Satta in quarantena per il Covid: ecco come sta l'ex velina

Anche Melissa Satta in quarantena per il Covid. A dare la notizia è stata la stessa Melissa Satta, mentre rispondeva alle domande dei follower sul social: «I primi giorni - ha spiegato - a letto con l’influenza…».

Melissa Satta (Instagram)

Melissa Satta in quarantena per il Covid

Mentre fa impazzire il social con i suoi scatti in lingerie, Melissa Satta avvisa i follower che sta “scontando” la sua quarantena da Covid. E’ stata proprio Melissa a dare la notizia, mentre rispondeva alle domande dei suoi fan su Instagram: oltre a spiegare di essere in quarantena per il coronavirus, la Satta ha anche confidato di essersi ripresa fisicamente, dopo aver passato qualche giorno a letto con l’influenza.

Melisa Satta intanto, oltre alla vita professionale, si gode l’amore. L’ex velina infatti dopo la separazione da Kevin Prince Boateng, con cui aveva anche tentato di riallacciare i rapporti, è felicemente fidanzata con l’imprenditore Mattia Rivetti.

