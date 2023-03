​Melissa Satta in partenza per Miami: sarà con Matteo Berrettini?

Melissa Satta ha recentemente postato alcune storie "misteriose" sul proprio profilo Instagram. La conduttrice di Sky è in partenza e lo si può facilmente dedurre dal fatto che stia preparando le valigie e che la storia dopo fotografi il passaporto. Melissa si sta dirigendo a Miami e i suoi numerosi fan si chiedono se non sia in compagnia di Matteo Berrettini.

La storia Instagram di Melissa Satta

Melissa Satta è in viaggio verso gli Stati Uniti, più precisamente la sua meta è Miami. La showgirl ha fatto sapere ai suoi fan di essere in volo verso l'America, attraverso alcune storie postate su Instagram. In molti si sono chuesti se con lei ci fosse anche Matteo Berrettini e molto probabilmente la risposta è positiva, o perlomeno lei lo starebbe raggiungendo. Il tennista è infatti, impegnato nel torneo di tennis che si tiene ogni anno in Florida.

La storia d'amore tra Melissa e Matteo

La storia d'amore tra Melissa Satta e Matteo Berrettini starebbe quindi procedendo a gonfie vele, anche se, i due preferiscono mantenere un profilo basso e quindi tenere per sé la loro privacy.