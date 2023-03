Melissa Satta e Matteo Berrettini, vacanza a Miami a suon di jogging, relax e tanto amore

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono una vera coppia. I due sono stati pizzicati insieme mentre si concedono un po' di sessione mattutina di jogging tra le vie cool di Miami Beach. La 37enne ha raggiunto il suo Matteo alcuni giorni fa per assistere in tribuna al match del fidanzato contro l’americano McDonald. I due si sono così trattenuti nella costa dell'oceano atlantico per godersi una vacanza al caldo.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, le foto di coppia

Melissa Satta e Matteo Berrettini non si nascondono più, sono ufficialmente una coppia e le foto rendono chiaro ai fan quanto i due siano realmente innamorati l'uno dell'altro. A pizzicare l'ex velina insieme al tennista ci ha pensato una testata americana di gossip, justjared che ha condiviso le foto che ritraggono i due mentre si scambiano sorrisi e sguardi complici dopo la corsa all'aperto.

Recentemente Matteo Berrettini ha parlato del suo nuovo amore: «Noi ci siamo trovati... ma stiamo parlando di un fatto privato, molto positivo e di cui sono felice - ha detto a Repubblica - Io sono riservato e amo la privacy (anche se poi ho fatto entrare Netflix nel mio quotidiano), e sapevo che scegliendo una persona dello spettacolo i riflettori sarebbero stati accesi. Però, è sempre come uno vuole vederla, no? Non è una colpa se siamo seguiti e ci fanno le foto. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età. Normale. E anche qui mi spiace che una cosa totalmente positiva, che è un sentimento poi, venga girata come una distrazione professionale. Posso dire? È irrispettoso parlarne così, mi spiace che venga letta così. Fortunatamente non da tutti», ha detto.