Melissa Satta, il look scatena le critiche: «Vestita in maniera disgustosa e te la tiri anche?»

Melissa Satta riesce sempre a catturare l'attenzione dei suoi fan. Nelle ultime ore, la showgirl, che attualmente è la conduttrice di Goal Deejay, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto che mostra il suo outfit della serata. La compagna di Matteo Berrettini, ha sfoggiato un jeans cargo nero oversize con un top e la pancia nuda.

A quanto pare gli hater non hanno gradito il suo completo e la ex velina ha subito una serie di critiche tra i commenti del suo profilo Instagram. Andiamo a vedere meglio di cosa si tratta.

Un outfit molto discusso.

Melissa Satta anche oggi, come spesso accade, è travolta dalle critiche degli hater che non si risparmiano di pungerla con frecciatine di veleno. «Sei davvero poco femminile. Perché hai tutti quei tatuaggi? Non sono belli», ha scritto un utente.

«Bellissima ragazza ma ti dovresti vestire un po' più a donna». «Cioè si veste in maniera disgustosa e se la tira anche?», ha scritto ancora un altro utente. «Orribile l'outfit. Cosa sono quei pantaloni? Si possono indossare in televisione?», ha scritto ancora un altro utente.

Nonostante le critiche, tantissimi sono stati i commenti positivi da parte dei fan che sostengono e soprattutto ammirano la showgirl. «Ma cosa avete da criticare riguardo Melissa che è stupenda?». «Che opera d'arte che sei».

«Commentare che sia bellissima e bravissima è scontato. Ora spenderei due parole per quelli che commentano con cattiveria e stupidità, anzi due parole sarebbe dar loro troppa importanza, quindi una sola: siete dei cog****i», ha scritto ancora un altra fan.