Melissa Satta e Boateng, ritorno di coppia: il post ufficiale su Instagram

È ormai ufficiale,sono tornati insieme. La coppia, sposata nel 2016 e con un figlio, Maddox, si era separata lo scorso anno ma con l’inizio dell’estate i due sono tornati a frequentarsi. Melissa infatti è partita alla volta di Ibiza per raggiungere il suo ex assieme che trascorreva le vacanze col figlio e dopo una serie di indizi sul social, da Instagram l’ex velina ha reso pubblico il ritornato amore.Già in passato la Satta aveva postato dalle stories alcuni scatti che la vedevano in uscite serale con suo ex, ma ora proprio da Instagram ha condiviso uno scatto che rende il ritorno di coppia ufficiale. Melissa infatti ha postato uno scatto che la vede assieme a Boateng, seguita da un cuoricino.Kevin ha risposto con altrettanti cuori e un “Always Always going strong!”, ma sono diversi i commenti entusiastici degli altri vip come Elisabetta Gregoraci e Giuliana Moreira. Per stare con la sua famiglia Boateng ha rinunciato a tornare a giocare all’estero per vestire la maglia della Fiorentina.