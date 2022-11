Melissa Satta, frecciatine al veleno per l'ex Mattia: «Non è che perdi le parole, le risparmi solamente»

Traspare ancora amarezza e rabbia dalle frecciate social di Melissa Satta che sembrano chiaramente rivolte all'ex Mattia Riveti. Dopo la fine della relazione durata 2 anni, Melissa continua a punzecchiare l'ex con battutine al veleno. E proprio nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una story col suo segno zodiale e la frase: «Non è che perdi le parole, le risparmi solamente». Una frase chiaramente riferita all'ex compagno verso cui Melissa sembra provare del risentimento.

Ad annunciare la fine della relazione è stata la stessa ex velina con una story Instagram in cui non spiegava i motivi della separazione. E ancora oggi nessuno dei due ha rivelato il perchè la relazione si sia interrotta.

I post

Anche ieri, Melissa ha postato un'altra story al veleno per il suo ex compagno. Riprendendo un video in cui era stata taggata da un'amica, la modella ha scritto sotto «le dediche belle delle mie amiche» riferendosi al contenuto del video che recitava E chi non ha il coraggio di sceglierti, non merita nemmeno di averti come opzione (..)».

Insomma, che la relazione tra Melissa e Mattia non sia finita in rapporti sereni e civili è chiaro. Ma piuttosto, sembra che l'ex di Bobo Vieri provi ancora della rabbia. Che sia stata lasciata malamente dall'imprenditore? Che abbia scoperto un tradimento?