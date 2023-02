Melissa Satta da Matteo Berettini a Montecarlo: ora la “partita” si fa seria

Matteo Berettini e Melissa Satta. È la nuova coppia, un doppio misto tutto ancora da vivere e scoprire. I due ragazzi si stanno ancora conoscendo ma i ben informati giurano che tra di loro ci sia una grande intesa e non stiamo certamente parlando del campo da tennis.

I due hanno trascorso un lungo weekend di San Valentino a Montecarlo, dove lui vive e si allena. Non si sono mai staccati. Nemmeno durante gli allenamenti lei lo ha mai lasciato solo come mostrano le foto in esclusiva di Chi.

Come racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Matteo si è allenato sabato tutto il giorno sotto gli occhi di Melissa, e domenica per mezza giornata: poi hanno pranzato al circolo del tennis e sono usciti a fare una passeggiata, durante la quale si sono scambiati baci ed ef- fusioni. Baci veri, abbracci calorosi. Sguardi intensi e poi sempre mano nella mano. Insomma la cosa si fa sul serio. D’altra parte lei non ha mai nascosto un debole per gli sportivi (Vieri e Boateng) ma soprattutto la voglia di innamorarsi di nuovo: Vorrei condividere con un’altra persona la mia vita - disse tempo fa - Però non deve essere neanche quel pallino da rincorrere per forza. Se verrà verrà, dovrà es- sere una cosa molto naturale».

Anche Matteo aveva bisogno probabilmente di ritrovare la sua anima gemella. Della sua vita privata si è sempre saputo poco e niente. E il poco significa la relazione durata poco più di tre anni con la collega Ajla Tomljanovic. Una storia nata sui campi da gioco e raccontata, fine compresa in Break Point, la docuserie di Netflix, uscita a gennaio, che racconta la vita dei migliori tennisti al mondo. Matteo e Ajla, ricorda ancora Chi, sono stati intervistati quando erano ancora fidanzati. Ma la loro storia stava già concludendosi forse per colpa proprio di un’altra donna, di Melissa Satta.

Un amore che forse lo sta distraendo dai propri obiettivi personali, che non gli sta risparmiando qualche critica personale. Ma Matteo sta bene così. Oggi sembra essere rilassato e non per nulla disposto ad accettare l’attuale classifica ATP. Vuole tornare tra i primi dieci e forse Melissa può dargli una mano. Come? Questo lo scopriremo punto dopo punto…