Melissa Satta, ancora frecciatine all'ex fidanzato Mattia Rivetti: ecco cosa ha detto

Satta e... saette. Non finiscono le battutine social che Melissa Satta lancia a raffica da giorni, dopo l'annuncio della fine della sua relazione con Mattia Rivetti. Dopo due anni di amore, la showgirl ha ufficializzato pochi giornni fa la rottura con l'ex fidanzato tramite una storia Instagram. E sempre con lo stesso metodo, da giorni continua a lanciare frecciatine avvelenate che non passano inosservate. «Una volta mia nonna mi disse una cosa bellissima: "Non sarai mai abbastanza per chi non sa cosa vuole"» scrive Melissa sul suo profilo.

Il riferimento è chiaro e riporta solo ad un nome: Mattia Rivetti. Cosa sarà successo? E' la domanda che si continuano a porre i fan della soubrette sarda a cui la loro beniamina non ha dato spiegazioni. Idem Rivetti che, dal canto suo, non possiede neanche un account Instagram, e quindi il silenzio continua. La storia, infatti, è cominciata e finita nel massimo riserbo. Ma la curiosità dilaga.

Il parterre delle coppie scoppiate

Un'altra rottura dopo un'estate piena di coppie scoppiate: da Michelle Hunziker e Trussardi (forse più vicini ora) al caso esilarante di Totti e Ilary Blasi. Fino a Melissa e Mattia. Un fulmine a ciel sereno visto che, fino all'estate, i due sembravano proprio fare sul serio. Il settimanale Oggi aveva rivelato che c‘era anche l’intenzione da parte di entrambi di avere un figlio insieme.

Quando è cominciata la storia

Melissa Satta e Mattia Rivetti avevano avviato la loro love story circa due anni fa. E nell'ultimo periodo la soubrette sarda aveva rivelato anche di stare pensando ad avere dei figli. Ma adesso è arrivato l'addio definitivo con l'imprenditore senza, però, svelare ulteriori dettagli, infiammando così il gossip.