Melinda e Bill Gates, una separazione totale: divisi anche nella beneficenza. Ecco dove lei investirà 1 miliardo di dollari

La miliardaria Melinda French Gates, che l'anno scorso ha divorziato dal fondatore di Microsoft, Bill Gates, ora offrirà la sua filantropia ad altre cause invece che alla Gates Foundation. La miliardaria in passato ha donato la maggior parte della sua ricchezza all'organizzazione di beneficenza, che combatte la povertà globale, le malattie e l'iniquità.

Secondo il Wall Street Journal, adesso Melinda utilizzerà i suoi soldi per altre cause.

«Riconosco l'assurdità di tanta ricchezza concentrata nelle mani di una sola persona, e credo che l'unica cosa responsabile da fare con una fortuna di queste dimensioni sia darla via, nel modo più ponderato e di impatto possibile», ha scritto la signora French Gates in una recente lettera di impegno, per The Giving Pledge, che lei, Bill Gates e il magnate americano degli affari Warren Buffett hanno lanciato in modo che le persone e le famiglie più ricche del mondo possano dedicare la maggior parte della loro ricchezza a cause di beneficenza.



Da quando si è separata da Gates, Melinda ha creato la sua organizzazione di beneficenza separata (Pivotal Ventures) per promuovere il progresso sociale negli Stati Uniti. Lotte fondamentali per cose come una politica nazionale sui congedi retribuiti, il sostegno alla salute mentale dei giovani e l'uguaglianza di genere nella tecnologia. Si è impegnata a donare 1 miliardo di dollari all'organizzazione in 10 anni.

Bill Gates ha confermato che la Gates Foundation continuerà a essere la sua massima priorità di beneficenza. «Le fondamenta sono la mia massima priorità filantropica, anche se le mie donazioni in altre aree sono cresciute nel corso degli anni, principalmente nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nella lotta al morbo di Alzheimer», ha promesso.



Ma lo farà senza l'apporto dell'ex moglie. Una separazione totale quella tra Bill e Melinda, anche sotto l'aspetto della beneficenza.

