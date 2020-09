Meghan Merkle "in campo" per le elezioni Usa, la telefonata agli elettori: «Ciao, sono Meg, vai a votare?»

Già a giugno, dopo l'uccisione di George Floyd, Meghan Markle, si era detta sconvolta per la morte dell'afroamericano durante un fermo di polizia a Minneapolis, esponendosi in prima persona su un fatto di cronaca dai risvolti "politici" rilevanti nel Paese che le ha dato i natali. Ora, con l'avvicinarsi delle presidenziali Usa di inizio novembre, la Duchessa di Sussex diventata sempre più attiva politicamente.

A rivelarlo è Gloria Steinem, attivista democratica e icona femminista, con cui Meghan si è incontrata il mese scorso una "chiacchierata nel cortile" in cui hanno discusso una serie di questioni. Tra cui i diritti delle donne e l'importanza della rappresentanza. Ha raccontato al programma televisivo Access Hollywood: «È tornata a casa per votare. La prima cosa che abbiamo fatto, e il motivo per cui è venuta a trovarmi, è stata che ci siamo seduti al tavolo della sala da pranzo e abbiamo chiamato a gli elettori». Chiamate a sorpresa in cui la duchessa si è presentata all'interlocutore chiedendo se avesse intenzione di votare: «Ciao, sono Meg. Vai a votare».



Endorsement

L'importanza del voto e i diritti delle donne sono argomenti su cui Meghan è diventata molto esperta, avendo lei stessa parlato a lungo del significato delle imminenti elezioni mentre si muove per diventare più attiva politicamente sulla scia delle sue "dimissioni", insieme al marito Henry, duca di Sussex, da membri della Royal Family. Durante la chiacchierata ha messo in chiaro abbastanza esplicitamente: riferendosi a Kamala Harris, candidata vice di Joe Biden:

Sono così felice di chi ci rappresenta in questa elezione. Crescendo come donna afroamericana è sempre stato importante vedere qualcuno che somigliasse a te in un certo ruolo. Puoi solo essere quello che puoi vedere

Sebbene la duchessa del Sussex non abbia mai nominato esplicitamente il candidato per il quale intende votare alle elezioni, ha sottolineato che crede che ci debba essere un cambiamento nell'attuale amministrazione. Insomma Meghan conferma che voterà alle elezioni presidenziali, nonostante i protocolli della casa reale britannici. Prima di sposare Harry, Meghan aveva espresso apertamente la sua antipatia per Donald Trump, definendolo in una intervista del 2016

misogino

e

divisivo

Quando Trump si è trovato in visita ufficiale di Stato nel Regno Unito nel giugno del 2019, Meghan non si è unita agli altri reali nell'incontrarlo.

».

