Meghan Markle, spunta il video hot: supersexy in shorts e reggiseno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani è il grande giorno: il, l’evento dell’anno del 2018, vedrà uniti in matrimonio ild’Inghilterra e la sua fidanzata, attrice americana. E data la professione di Meghan, ciclicamente vengono fuori vecchi video dei più disparati: è il caso di questa clip, girata nel 2013 per l’edizione statunitense di Men’s Health, dall'eloquente titolo «La grigliata non è mai stata così hot».Nel video la Markle,prima in minigonna e blazer, poi in maglia bianca, reggiseno rosa e shorts blu, prepara un hamburger, mangia un panino e si lecca le dita. All’epoca Meghan aveva 32 anni e si era separata da un produttore cinematografico, Trevor Engelson, con cui era stata sposata per meno di due anni.Il sexy video, ripescato dai media britannici, spunta fuori a poche ore dal suo matrimonio e: compresa la Regina, che negli ultimi giorni si sarebbe detta decisamente scocciata da quanto sta combinando la famiglia di Meghan.Dalla sorellastra, che ieri inseguita dai paparazzi ha avuto un incidente d’auto rompendosi una gamba, al padre, che non sarà al Royal wedding ufficialmente per problemi di salute (si è operato al cuore), al fratellastro, in famiglia le polemiche e le rivelazioni ai giornali si sono sprecate.